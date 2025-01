Baerbock sagt Syrien bei Konferenz in Syrien weitere Hilfen zu

Riad: Bundesaußenministerin Baerbock hat Syrien nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad weitere Hilfen und die Lockerung von Sanktionen zugesagt. Allerdings betonte sie bei der internationalen Konferenz in Saudi-Arabien, dass die Strafmaßnahmen gegen den Assad-Clan und seine Helfer bestehen bleiben müssten. Deutschland verfolge in der EU einen smarten Ansatz, so Baerbock, damit wolle man die Syrer direkt unterstützen, um die Lebensmittel- und Stromversorgung zu stabilisieren. Baerbock kündigte weitere Hilfen von 50 Millionen Euro an, die über das UN-Welternährungsprogramm und verschiedene Nicht-Regierungsorganisationen fließen sollten. All das fördere Stabilität und sichere einen friedlichen Machtübergang, sagte Baerbock. Seit dem Sturz des Assad-Regimes wird Syrien von einer Übergangsregierung geführt.

