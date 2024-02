Baerbock sagt der Ukraine weitere Waffen zu

Odessa: Bundesaußenministerin Baerbock ist zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine überraschend nach Odessa gereist. Bei einer Pressekonferenz in der südukrainischen Hafenstadt versprach sie weitere deutsche Waffenlieferungen. Baerbock sagte, nötig sei viel mehr Munition, viel mehr Luftverteidigung, viel mehr Artillerie. Auf den ukrainischen Wunsch nach deutschen Marschflugkörpern ging Baerbock allerdings nicht explizit ein. Ihr ukrainischer Amtskollege Kuleba bedankte sich für die deutsche Unterstützung. Deutschland und die Ukraine seien zu Verbündeten geworden. Der Weg zum Ende des Kriegs liege aber in der Aufstockung der Militärhilfe. Kuleba drängte auch auf einen schnellen Nato-Beitritt seines Landes. Die Ukraine sei keine Last, sondern eine Stärkung des Militärbündnisses, so der ukrainische Außenminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 23:00 Uhr