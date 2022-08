Baerbock sagt der Ukraine noch jahrelange Unterstützung im Krieg mit Russland zu

Nachrichtenarchiv - 28.08.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine zugesichert, sie im Kampf gegen die russische Invasion notfalls noch jahrelang zu unterstützen, etwa mit der Lieferung schwerer Waffen. Der Bild am Sonntag sagte Baerbock, dass man davon ausgehen müsse, dass der Krieg noch jahrelang weiter gehen wird. Baerbock betonte, dass die Ukraine auch für die Freiheit und die Friedensordnung in Europa kämpfe und dass Deutschland Kiew dabei unterstützen müsse, so lange wie möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2022 02:00 Uhr