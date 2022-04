Baerbock ruft zum Kampf gegen drohende Hungerkrise in Afrika auf

Faeser reagiert bestürzt auf rechte Chat-Gruppe

Berlin: Die Anschlagspläne von Mitgliedern einer rechten Chat-Gruppe sind auf Entsetzen gestoßen. Bundesinnenministerin Faeser sprach am Abend von einem "tiefen Abgrund" und einer neuen Qualität. Sie kündigte ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats gegen solche Vergehen an. Weder Gesundheitsminister Lauterbach noch sie würden sich einschüchtern lassen. Bundesjustizminister Buschmann erklärte in der "Rheinischen Post" wörtlich: "Wer Anschlags- und Entführungspläne verfolgt, legt Axt an unsere freiheitliche Demokratie". Mitglieder einer Chatgruppe im Kurznachrichtendienst Telegram sollen in Deutschland Sprengstoffanschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant haben. Vier Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Der Hauptverdächtige stammt nach BR-Informationen aus Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2022 18:00 Uhr