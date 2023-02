Baerbock ruft zu zügiger Nato-Norderweiterung auf

Nachrichtenarchiv - 13.02.2023 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Bundesaußenministerin Baerbock hat die Türkei aufgerufen, ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato aufzugeben. Sie erwarte, dass alle Nato-Mitglieder die im Sommer in Madrid beschlossene Nord-Erweiterung des Bündnisses zügig umsetzen, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrem finnischen Kollegen Haavisto in Helsinki. Beide Länder erfüllen nach den Worten der Grünen-Politikerin die Voraussetzungen für einen Beitritt. Sie seien eine Bereicherung für die Nato. Finnland und Schweden hatten im vergangenen Mai angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine ihre jahrzehntelange Neutralitätspolitik aufgegeben und die Aufnahme in die Nato beantragt.

