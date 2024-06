Baerbock ruft zu Sicherheitspartnerschaft für Gaza auf

Tel Aviv: Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in Israel zu einer internationalen Sicherheitspartnerschaft aufgerufen. Auf einer Konferenz in Tel Aviv sagte sie, nur so könne ein Ende der Gewalt im Gazastreifen erreicht werden. Baerbock forderte die israelische Regierung auf, bei ihrem Militäreinsatz die Menschenrechte und das Völkerrecht zu wahren. Die islamistische Hamas müsse außerdem alle Geiseln freilassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 01:00 Uhr