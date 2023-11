Baerbock ruft zu Frieden in Bergkarabach auf

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat für eine friedliche Lösung des Konflikts um die Kaukasusregion Bergkarabach geworben. Vor ihrem Abflug in die Region rief sie die Konfliktparteien Aserbaischan und Armenien auf, über ihre Schatten zu springen und den Weg des gegenseitigen Vertrauens einzuschlagen. Die EU und Deutschland wollten dazu einen Beitrag leisten, so Baerbock. Im September war der Konflikt um Bergkarabach wieder aufgeflammt, als Aserbaidschan militärisch einrückte. Die mehrheitlich armenische Bevölkerung ist seit dem auf der Flucht. Heute will Baerbock zunächst mit armenischen Regierungsvertretern sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 13:00 Uhr