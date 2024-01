Baerbock ruft Israel zur Rücksichtnahme auf Zivilisten auf

Berlin: Außenministerin Baerbock hat vor einer weiteren Reise in den Nahen Osten erneut zu einem Ende der Gewalt in der Region aufgerufen. Vor ihrem Abflug rief die Ministerin Israel dazu auf, auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mehr Rücksicht zu nehmen. Israel habe das Recht und die Pflicht sich zu verteidigen, müsse aber Zivilisten bei seinem militärischen Vorgehen viel besser schützen. Nach Auffassung von Baerbock sind in dem Konflikt schon viel zu viele Menschen gestorben, die den Krieg nicht gewollt hätten und sich nach nichts mehr als Frieden sehnten. Die Außenministerin fliegt zunächst nach Israel, anschließend sind auch noch politische Gespräche in Ägypten und dem Libanon geplant. Neben Baerbock führen auch andere westliche Politiker diplomatische Gespräche im Nahen Osten, um eine Eskalation zu verhindern, so zum Beispiel US-Außenminister Blinken in Jordanien.

