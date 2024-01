Baerbock ruft Israel zum Einhalten des Völkerrechts auf

Nairobi: Außenministerin Baerbock hat an Israel appelliert, im Gaza-Krieg das Vökerrecht einzuhalten. Am Rande ihrer Ostafrika-Reise sagte Baerbock mit Blick auf die schweren Kämpfe in der Stadt Chan Junis, sie sei "äußerst besorgt über die verzweifelte Lage der Menschen". Auch beim Recht auf Selbstverteidigung gebe es Regeln. Baerbock rief Israel zudem auf, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Das israelische Militär hatte zu Wochenbeginn eine Offensive im Westteil von Chan Junis gestartet. Die größte Stadt im Süden des Gazastreifens gilt als Hochburg der islamistischen Hamas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.01.2024 01:00 Uhr