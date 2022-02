Baerbock ruft Israel und Palästinenser zu neuen Friedensgeprächen auf

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Tiefstwerte bis minus vier Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Norden her Regen, später in höheren Lage teilweise Schnee. Örtlich Straßenglätte. Tiefstwerte +5 bis -4 Grad. Morgen einzelne Regen- und Schneeschauer und windig, in Alpennähe bis Mittag oft Schnee oder Schneeregen. Am Wochenende trocken und freundlich, besonders am Samstag oft sonnig. Tageshöchstwerte 2 bis 7, am Sonntag 6 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2022 20:00 Uhr