Baerbock ruft im Taiwan-Konflikt zu Deeskalation auf

Berlin: Die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Freigabe für den Eigenbedarf stößt auf Kritik der CSU. Der gesundheitspolitische Sprecher der CSU im Landtag, Seidenath, spricht von einem fatalen Fehler. Cannabis sei kein harmloses Kraut, sondern eine gefährliche psychoaktive Droge. Lob kommt dagegen von Grünen-Chefin Lang. Sie bezeichnete die Pläne als wichtigen Schritt hin zu einer zeitgemäßen Drogenpolitik. Die Ampelkoalition will den Besitz von 25 Gramm für den Eigenbedarf legalisieren. Auch der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen soll erlaubt werden. Ein freier Verkauf ist nicht mehr geplant, stattdessen können sich Konsumenten für den Anbau in Vereinen zusammenschließen, die dann Cannabis in geringen Mengen an Mitglieder abgeben dürfen. Der Verkauf in Fachgeschäften soll zunächst nur erprobt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 15:00 Uhr