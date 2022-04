Baerbock ruft Grüne zur Unterstützung des Ukraine-Kurses der Ampel auf

Gewerkschaften fordern zum Tag der Arbeit deutlich mehr Lohn

Berlin: Vor dem Tag der Arbeit morgen am 1. Mai fordern Gewerkschafter ein deutliches Lohnplus für Arbeitnehmer - als Ausgleich der steigenden Inflation. Der Chef der IG-Metall, Hofmann, argumentiert in der Rheinischen Post, dass ein Inflationsausgleich nicht allein Sache der Gewerkschaften sein kann. Hier sei auch der Staat gefragt. Verdi-Chef Werneke kündigte in der Augsburger Allgemeinen an, die nächsten Tarifrunden so abschließen zu wollen, dass die Lohnerhöhungen über der Inflationsrate liegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2022 14:45 Uhr