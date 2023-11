Baerbock ruft bei Grünen-Parteitag zur Stärkung der EU auf

Karlsruhe: Außenministerin Baerbock hat auf dem Grünen-Parteitag zur Stärkung der Europäischen Union aufgerufen. Baerbock erklärte in der Debatte über das Programm der Grünen für die Europawahl 2024 wörtlich: "Europa ist unsere Lebensversicherung". Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Es sei klar, dass die Ukraine in absehbarer Zeit die EU verstärken werde. Nachdrücklich bekannte sie sich auch zu weiterer Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland, auch militärisch. Eindringlich rief Baerbock zur Unterstützung für den umstrittenen Asyl-Kompromiss in der EU auf. Deutschland müsse alles daran setzen, dass in den Verhandlungen rasch eine Einigung gelinge. In der Partei ist der Asyl-Kompromiss umstritten, der die Prüfung und Registrierung von Asylgesuchen stärker an die EU-Außengrenzen verlagern könnte. Teile der Grünen kritisieren dies als Abschottung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 14:00 Uhr