Baerbock rügt Aserbaidschan im UN-Sicherheitsrat

New York: Außenministerin Baerbock hat im UN-Sicherheitsrat scharfe Kritik an Aserbaidschan geübt. Bei einer Dringlichkeitssitzung zu Bergkarabach sagte Baerbock, Aserbaidschan habe dort mit Gewalt Fakten geschaffen. Man rufe Baku dazu auf, die Zivilbevölkerung verlässlich zu schützen. Eine Vertreibung der ethnischen Armenier aus Bergkarabach wäre nicht akzeptabel, so die Bundesaußenministerin. Am Dienstag hatte Aserbaidschan eine großangelegte Offensive in der Region gestartet, die vorwiegend von Armeniern bewohnt wird. Seit Mittwoch gilt eine Waffenruhe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 01:00 Uhr