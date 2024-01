Baerbock reist zum Grenzübergang Rafah

Kairo: Bundesaußenministerin Baerbock hat das Recht der Palästinenser auf den Gazastreifen und das Westjordanland betont. Das sei deren Heimat, so Baerbock nach einem Gespräch mit ihrem ägyptischen Kollegen Schukri in Kairo. Die Palästinensische Autonomiebehörde müsse im Gazastreifen mehr Verantwortung übernehmen, aber auch die internationale Gemeinschaft müsse nach dem Krieg für Sicherheit sorgen. Schukri sagte, derzeit spiele sich dort eine Art Vertreibung ab. Baerbock forderte mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Nach den Gesprächen in Kairo stand ein Besuch am ägyptischen Grenzübergang Rafah an. Über diesen wird der größte Teil der Hilfslieferungen abgewickelt. Baerbock verlangt, weitere Übergänge zu öffnen und Feuerpausen zu vereinbaren, um mehr Lieferungen zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 14:00 Uhr