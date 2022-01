Baerbock reist nach Kiew und Moskau

Nachrichtenarchiv - 17.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenministerin Baerbock reist heute zum Antrittsbesuch in die Ukraine und morgen nach Russland weiter. Dabei wird die Grünen-Politikerin versuchen, auf diplomatischem Weg zur Beilegung der Krise zwischen den beiden Ländern beizutragen. Der ukrainischen Regierung, die eine militärische Invasion Russlands fürchtet, wird Baerbock die Unterstützung Deutschlands übermitteln. Waffenlieferungen lehnt die Bundesregierung allerdings ab. Die russische Regierung will Baerbock von weiteren Gesprächen mit Kiew überzeugen. Bundeskanzler Scholz reist heute außerdem zum Antrittsbesuch nach Spanien, um über die Bekämpfung von Corona zu sprechen. Die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie ist Thema bei den Beratungen der EU-Finanzminister heute und morgen in Brüssel, an denen auch Finanzminister Lindner teilnimmt. Dort geht es auch um die Frage, ob die europäischen Schuldenregeln aufgeweicht werden sollen, wie es Frankreich fordert. Das lehnt Lindner bislang ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 06:00 Uhr