Baerbock reist in ukrainische Krisenregion Donbass

Kiew: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am zweiten Tag ihrer Ukraine-Reise in der Krisenregion Donbass. An der Frontlinie, die prorussische Separatisten von ukrainischen Regierungstruppen trennt, will sich die Ministerin ein Bild von der Lage machen und mit den betroffenen Menschen sprechen. Im Vorfeld sprach Baerbock von einer desolaten humanitären Situation im Krisengebiet. Nach ihrem Besuch in der Region ist ein Gespräch mit Vertretern der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geplant. Sie überwachen dort die Einhaltung der Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wird. Seit 2014 sind im Donbass nach UN-Schätzungen mehr als 14 000 Menschen bei Kämpfen getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 08:00 Uhr