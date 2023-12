Baerbock rechnet bei Weltklimakonferenz mit harten Verhandlungen

Dubai: Bundesaußenministerin Baerbock geht mit ambitionierten Zielen in die Schlussphase der Weltklimakonferenz. Sie ist seit heute in Dubai vertreten und wird für die Europäische Union das zentrale Thema, die Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase, verhandeln. Gleich nach ihrer Ankunft machte sie deutlich, dass es aus ihrer Sicht zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas keine Alternative gibt. Um diesen Punkt werde es am Ende das heftigste Gerangel geben, so Baerbock. Denn auch gerade hier auf der Weltklimakonferenz gebe es nach wie vor mächtige Stimmen aus der alten fossilen Welt. Damit zielte die Außenministerin auf Öl-Förderländer wie Saudi-Arabien ab, die weitreichende Beschlüsse der Konferenz zu fossilen Energien zumindest abschwächen wollen. Gleichzeitig rief sie Saudi-Arabien wie auch China auf, ebenfalls ärmeren Ländern Geld zu zahlen, damit diese Klimaschäden abfedern können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 21:00 Uhr