Baerbock plädiert für Sicherheitsgarantien für Schweden und Finnland

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenministerin Baerbock hat Schweden und Finnland Sicherheitsgarantien bis zu einem NATO-Beitritt in Aussicht gestellt. Das sagte sie nach einem Treffen mit ihrem dänischen Kollegen Kofod. Zugleich machte sich Baerbock für ein beschleunigtes Beitrittsverfahren stark. Hintergrund ist, dass die Beistandsklausel des Verteidigungsbündnisses nur für Vollmitglieder gilt. Beide Außenminister zeigten sich außerdem davon überzeugt, dass eine Mitgliedschaft der skandinavischen Länder die NATO stärken werde. Bundeskanzler Scholz erklärte, man freue sich, beide Staaten bald im Bündnis begrüßen zu dürfen. Schweden hat am Mittag offiziell einen Aufnahmeantrag gestellt. In Finnland steht noch die Zustimmung des Parlaments aus, womit im Verlauf des Tages gerechnet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 15:00 Uhr