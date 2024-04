Baerbock plädiert bei Nato-Außenministertreffen für weitere Ukraine-Hilfen

Brüssel: Bundesaußenministerin Baerbock hat im Rahmen des Treffens der Nato-Außenminister angemahnt, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Sie zeigte sich offen für ein weiteres Sondervermögen der Bundeswehr. Zum 75. Jubiläum der Nato wolle sie nicht nur feiern, sondern auch für Deutschlands Nachbarn einstehen. Zur eigenen Sicherheit müsse die Ukraine weiter unterstützt werden. Zuvor hatte Nato-Generalsekretär Stoltenberg auf dauerhafte, milliardenschwere Militärhilfen der Mitgliedsstaaten gedrängt. Außerdem schlug er Diplomaten zufolge vor, dass die Nato die Waffenlieferungen an die Ukraine künftig koordiniert. Bisher organisieren die USA die Hilfen im Rahmen der sogenannten Ramstein-Unterstützergruppe. Stoltenberg will das Verteidigungsbündnis unabhängiger von politischen Entwicklungen in den USA machen - vor allem im Fall eines Wahlsiegs von Ex-Präsident Trump, hieß es von Experten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 15:00 Uhr