Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock nennt Nato-Gipfel historisch

Vilnius: Zum Auftakt des Nato-Gipfels in Litauen hat Bundesaußenministerin Baerbock die Bedeutung des Treffens unterstrichen. Sie sagte, die Nato sei die Lebensversicherung für den Frieden in Europa. Es gehe bei dem Gipfel darum, deutlich zu machen, dass Europa alles dafür geben werde, dass die Ukraine wieder in Freiheit und Frieden leben kann wie alle anderen Länder in Europa, so Baerbock. Sie nannte den Gipfel historisch, weil Schweden als 32. Land der Allianz beitreten werde. An dem Treffen in Vilnius nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Kurz vor dem Gipfel war bekannt geworden, dass Deutschland der Ukraine weitere Militärhilfe bereitstellt. Es geht laut Bundesregierung um 70 Panzer sowie Luftabwehr und Artilleriemunition im Gesamtwert von fast 700 Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 16:00 Uhr