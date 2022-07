Baerbock nennt Klimakrise größtes Sicherheitsproblem der Welt

Nachrichtenarchiv - 18.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Auftakt des sogenannten Petersberger Klimadialogs hat Außenministerin Baerbock eindringlich dazu aufgerufen, mehr gegen die Klimaerwärmung zu tun. Die Klimakrise sei mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf der Erde. Sie mache vor keiner Grenze halt. Baerbock wörtlich: "Wir haben nicht 10, 20, 30 Jahre, nein, uns bleiben noch 8 Jahre, um die weltweiten Emissionen nahezu um die Hälfte zu senken." Die Grünen-Politikerin nahm insbesondere die Industrieländer in die Pflicht, endlich zu handeln. Dabei stellte sie klar, dass Deutschland trotz des Kriegs in der Ukraine seine Klimaschutzziele einhalten will.

