Baerbock nennt israelischen Siedlungsbau "nicht mit Völkerrecht vereinbar"

10.02.2022 14:00 Uhr

Jerusalem: Bundesaußenministerin Baerbock hat den Siedlungsbau Israels im Westjordanland als Bruch des Völkerrechts kritisiert. Bei ihrem Antrittsbesuch in Israel sagte die Ministerin, Deutschland sehe weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung als die beste Option für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Zwar mache sie sich keine Illusionen über die Komplexität der Lage. Es sei aber klar, dass der Status Quo nur immer wieder zu Eskalationen führe. Baerbock versprach Israel, sich nach Kräften gegen den erstarkenden Antisemitismus zu stellen. Dazu regte sie die Gründung eines gemeinsamen Jugendwerkes an, um für mehr Verständigung zwischen Deutschen und Israelis zu sorgen. Baerbock sagte, der Horror, den das NS-Regime über die Welt und insbesondere über sechs Millionen Juden gebracht habe, sei unbegreiflich und ein Auftrag für Gegenwart und Zukunft.//stop// Im Anschluss an das Gespräch mit Lapid besucht Baerbock heute die Palästinensergebiete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2022 14:00 Uhr