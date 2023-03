Baerbock nennt feministische Außenpolitik eine Selbstverständlichkeit

Nachrichtenarchiv - 01.03.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat die Leitlinien für eine feministische Außenpolitk gebilligt. Ministerin Baerbock unterstrich, es werde keine Revolution ausgerufen. Stattdessen gehe es um eine Selbstverständlichkeit, nämlich darum, dass in der Außen- und Sicherheitspolitik alle Menschen erreicht würden. Damit sei feministische Außenpolitik eine Selbstverständlichkeit, so Baerbock. Alle Bereiche seien betroffen, von der humanitären Hilfe über Friedensmissionen bis hin zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Dabei gehe es um die echten Probleme ganz normaler Menschen. Die künftige deutsche Außenpolitik sei daher "Real-Feminismus". Entwicklungsministerin Schulze führte als Ziel an, dass es eine gerechte und starke Gesellschaft weltweit geben solle. Da rund die Hälfte der Weltbevölkerung Frauen seien, könne man nicht auf deren Hälfte verzichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2023 13:15 Uhr