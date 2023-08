Baerbock nach Pannenflug wieder in Deutschland

Hamburg: Außenministerin Baerbock ist nach den Pannen an ihrem Regierungsflieger wieder zurück in Deutschland. Die Grünen-Politikerin landete am Abend in Hamburg an Bord eines Linienfluges aus Saudi-Arabien. Baerbock wollte eigentlich Australien, Neuseeland und die Fidschi-Inseln besuchen. Doch der Regierungsflieger konnte bei zwei Starts die Landeklappen nicht einfahren. Die Maschine wie auch ein weiterer A340 sollen nun ausgemustert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 00:00 Uhr