Baerbock muss Reise nach Australien wegen Flugzeugpanne unterbrechen

Abu Dhabi: Auf ihrem Weg nach Australien ist Außenministerin Baerbock in Abu Dhabi gestrandet. Grund ist eine neuerliche Panne am Regierungsflieger. Nach dem Tank-Stopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten sich die Landeklappen nicht wieder vollständig einfahren lassen. Die Maschine musste umkehren. Außerdem mussten 80 Tonnen Kerosin ins Meer abgelassen werden, weil das Flugzeug zu schwer für die Landung war. Noch ist nicht klar, wann und wie es für Baerbock und ihre Delegation weiter geht. - Bereits im Mai hatte Baerbock in Doha einen außerplanmäßigen Stopp einlegen müssen. Damals hatte der Regierungsflieger einen Reifenschaden. Und auch mit dem Airbus, mit dem sie jetzt unterwegs ist, hatte es schon mehrmals Probleme gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 11:45 Uhr