Baerbock muss Reise nach Australien wegen Flugzeugpanne unterbrechen

Abu Dhabi: Wegen einer neuerlichen Flugzeugpanne muss Bundesaußenministerin Baerbock ihre einwöchige Reise in den Indo-Pazifik-Raum vorerst abbrechen. Nach einer Zwischenlandung in Abu Dhabi auf dem Weg nach Australien gab es nach Angaben eines Sprechers ein mechanisches Problem, weshalb die Maschine kurze Zeit später in das Emirat zurückkehren musste. Wie die weitere Reiseplanung aussieht, ist noch nicht bekannt. Baerbock wird heute eigentlich zu politischen Gesprächen in der australischen Hauptstadt Canberra erwartet. Außerdem wollte sie indigene Kulturgüter an eine Gruppe der Aborigines zurückgeben. Weitere Stationen der Reise sind Neuseeland und der Inselstaat Fidschi. Baerbock war erst Mitte Mai wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet und musste ihre Reise in die Golfregion unfreiwillig verlängern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 04:00 Uhr