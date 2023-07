Baerbock mahnt Koalition zu Einigkeit angesichts hoher Umfragewerte für Afd

Meldungsarchiv - 22.07.2023 08:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Angesichts hoher Umfragewerte der AfD mahnt Außenministerin Baerbock die Ampel-Koalition zu mehr Einigkeit. Die Grünen-Politikerin hat den Zeitungen der Mediengruppe Bayern gesagt, in Zeiten der Verunsicherung wie jetzt durch den russischen Angriffskrieg sei es für populistische Parteien immer einfacher. Nach den Worten der Ministerin darf man es ihnen durch monatelange öffentlich geführte Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition nicht noch leichter machen. Laut Baerbock hätten manche Diskussionen in der Regierung ein bisschen ruhiger geführt werden können. Nach Baerbocks Worten braucht es in einer komplizierten Welt und in einer Demokratie Kompromisse und die seien nun einmal mühsam seien.

