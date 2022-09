Baerbock mahnt Iran nach Tod von 22-Jähriger zur Anerkennung von Frauenrechten

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Außenministerin Baerbock hat sich angesichts des Todes einer 22-Jährigen im iranischen Polizeigewahrsam alarmiert gezeigt. Am Rande der UN-Vollversammlung rief sie das Mullah-Regime dazu auf, Frauenrechte als Menschenrechte anzuerkennen. Wörtlich fügte Baerbock hinzu: "Die Frauen, die jetzt in Iran auf die Straße gehen, fordern die Freiheit, sich selbst zu entfalten – und zwar ohne dabei um ihr Leben bangen zu müssen." Die Sitten- und Religionspolizei hatte die 22-Jährige vor einer Woche festgenommen, weil sie gegen die Kleiderordnung verstoßen haben soll. Was dann im Polizeigewahrsam geschah, ist unklar. Am Freitag starb sie schließlich. Ihr Tod trieb landesweit tausende Menschen auf die Straße. Es gab etliche Festnahmen. In der Provinz Kurdistan wurden nach offiziellen Angaben bei Protesten drei Menschen getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 22:15 Uhr