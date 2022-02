Baerbock mahnt in Yad Vashem, die Erinnerung wachzuhalten

Nachrichtenarchiv - 10.02.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Bundesaußenministerin Baerbock hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Juden erinnert. Zum Auftakt ihres Antrittsbesuches in Israel und im Nahen Osten schrieb sie ins das Gästebuch der Gedenkstätte in Jerusalem: Yad Vashem mahne, die Stimme jener, die das Grauen selbst erlebt haben, zu hören und ihre Worte weiterzugeben. Baerbock forderte, die Stimme zu erheben gegen Antisemitismus, Hass und Hetze sowie gegen Ausgrenzung und Gewalt, damit ein solches Menschheitsverbrechen sich nie mehr wiederhole.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.02.2022 11:45 Uhr