Baerbock mahnt bei Klimakonferenz konkrete Ziele an

18.11.2022 13:00 Uhr

Scharm el Scheich: Die Verhandlungen bei der Klimakonferenz in Ägypten laufen laut Außenministerin Baerbock auch am letzten Tag auf Hochtouren. Bei manchen Punkten lägen die Meinungen allerdings noch weit auseinander, so die Grünen-Politikerin bei einer Pressekonferenz. Eine Verlängerung der Konferenz hält sie daher für wahrscheinlich. Deutschland und die Europäische Union würden aber bis zur letzten Minuten darum kämpfen, Klimaschutz auch umzusetzen. Baerbock bezeichnete es als überholten Reflex, dabei mit dem Finger auf die Industrieländer zu zeigen. Sie verwies darauf, dass die EU ihre Klimaziele geschärft hat. Andere Länder müssten nun nachziehen, damit das 1,5 Grad-Ziel noch erreicht wird. Die nächsten zehn Jahre seien entscheidend. Die Außenministerin warb dafür, jährliche Einsparziele für jedes Ressort festzulegen und zu überprüfen, sowie Deutschland das bereits für jedes Ministerium macht.

