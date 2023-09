Baerbock lobt Mut der ukrainischen Verteidigung

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt dem Land anhaltende Unterstützung zugesichert. Die Ukrainer verteidigten mit enormem Mut und Entschlossenheit auch unser aller Freiheit, sagte Baerbock bei ihrer Ankunft. Es ist Baerbocks vierter Besuch in der Ukraine seit der russischen Invasion vor anderthalb Jahren. Ziel ist es laut Auswärtigem Amt, den EU-Beitritt der Ukraine voranzubringen. In dem Zusammenhang lobte Baerbock, bei Justizreform und Mediengesetzen könne sich die Bilanz schon sehenlassen. Sie forderte von Kiew aber mehr Anstrengungen im Kampf gegen Korruption. Außerdem unterzeichnete Baerbock im Kiewer Unweltministeirum eine Absichtserklärung. Demnach will Deutschland dabei helfen, in der Sperrzone des zerstörten Atomkraftwerks Tschernobyl einen Windpark zu errichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 14:00 Uhr