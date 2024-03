Baerbock lobt Beitrag der Palästinenser zur UN-Resolution

Ramallah: Außenministerin Baerbock hat den Beitrag der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihres Präsidenten Abbas zur UN-Resolution für eine Waffenruhe im Gazastreifen hervorgehoben. Dem Aufruf der Palästinenser an die Hamas, die Waffen niederzulegen, könne sie sich nur anschließen sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit Abbas. Heute will Baerbock mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz zusammenkommen. Die UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Albanese, hat Israel derweil des Genozids beschuldigt. Es gebe klare Hinweise darauf, dass das Land gegen drei der fünf in der UN-Völkermordkonvention aufgeführten Handlungen verstoßen habe, hieß es am Abend. Israel wies die Vorwürfe scharf zurück und sprach von einer Kampagne gegen den jüdischen Staat. Auch die USA erklärten, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass Israel in Gaza Handlungen des Völkermords begangen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 07:00 Uhr