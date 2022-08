Baerbock lehnt längere AKW-Laufzeiten kategorisch ab

Montreal: Bundesaußenministerin Baerbock hat Kanzler Scholz in der Diskussion über die Zukunft der Atomkraft widersprochen. Bei ihrem Besuch in Kanada sagte Baerbock, für sie als Mitglied der Grünen sei eine Laufzeitverlängerung keine Option. Zuvor hatte der SPD-Kanzler erklärt, längere Laufzeiten für die drei verbliebenen Meiler in Deutschland könnten sinnvoll sein. Er verwies darauf, dass der Ausbaustand der erneuerbaren Energien in den Bundesländern sehr unterschiedlich sei. Scholz betonte aber auch, dass eine Entscheidung über längere Laufzeiten erst nach dem Stresstest zur Versorgungssicherheit in Deutschland fallen soll. In der Ampel-Koalition hat sich bislang nur die FDP klar für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 20:00 Uhr