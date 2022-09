Baerbock lehnt erneut Panzerlieferungen an die Ukraine ab

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland kann nach Worten von Bundesaußenministerin Baerbock nur im Einvernehmen mit internationalen Partnern Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Derzeit mache keiner der Partner diesen Schritt, sagte sie in der ARD. Mit Blick auf die jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee räumte sie aber auch ein, dass diese erst durch die westlichen Waffen möglich wurden. Allerdins mache aber die bloße Lieferung von Waffen, so Baerbock, noch keinen Unterschied. Die gesamte Logistikkette dahinter müsse funktionieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 04:00 Uhr