Baerbock landet nach Flugzeugpanne in Deutschland

Hamburg: Außenministerin Baerbock ist nach ihrer abgesagten Pazifik-Reise zurück in Deutschland. Die Grünen-Politikerin landete an Bord eines Linienflugs in Hamburg. Dort wurde sie mit dem Auto abgeholt. Eigentlich war Baerbock in Australien, Neuseeland und Fidschi erwartet worden. Eine Panne am Airbus A340 der Flugbereitschaft verhinderte allerdings den Weiterflug in Abu Dhabi. Die Bundeswehr zieht daraus Konsequenzen: Zwei Maschinen des betroffenen Typs werden vorzeitig ausgemustert.

