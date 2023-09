Baerbock kündigt Wiederaufbaukonferenz für Ukraine an

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine angekündigt. Die Konferenz soll kommendes Jahr in Berlin stattfinden und von beiden Ländern gemeinsam ausgerichtet werden, sagte Baerbock bei einem Treffen mit ihrem Kollege Kuleba in Kiew. Es gehe darum, dass aus Leid und Zerstörung Neues erwachsen könne, so die Außenministerin. Zuvor erteilte Baerbock dem ukrainischen Drängen nach deutschen Marschflugkörpern vom Typ Taurus eine erneute Absage. Kuleba sagte dazu, Deutschland werde die Taurus sowieso liefern. Er verstehe darum nicht, warum nun Zeit vergeudet werde. Baerbock war am Morgen mit dem Zug in Kiew zu ihrem vierten Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs eingetroffen. Unter anderem besichtigte sie ein Umspannwerk und unterschrieb eine Absichtserklärung für den Aufbau eines deutsch-ukrainischen Windparks in Tschernobyl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 16:00 Uhr