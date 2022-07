Baerbock kritisiert türkische Militärintervention in Nordsyrien

Nachrichtenarchiv - 29.07.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Bundesaußenministerin Baerbock hat die militärische Intervention der Türkei in Nordsyrien kritisiert. Nach einem Treffen mit ihrem türkischen Kollegen Cavusoglu in Istanbul sagte Baerbock mit Blick auf den türkischen Kampf gegen den Terror seitens der PKK, zwar habe die Türkei das Recht auf Selbstverteidigung. Das Völkerrecht setze einem solchen Recht aber auch enge Grenzen. Ein Recht auf Vergeltung oder abstrakte Präventivangriffe zählten nicht dazu. Baerbock lobte die Ratifizierung des Klimaabkommens seitens der Türkei. Das sei wichtig für die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen. - Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte zuvor erklärt, Deutschland sei ein wichtiger Verbündeter und der größte Handelspartner der Türkei. Allerdings zeigte er sich besorgt über die Islamfeindlichkeit in europäischen Ländern. Auch bei Zollunion und Visafreiheit mit der EU forderte Cavusoglu Bewegung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 19:00 Uhr