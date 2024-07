Baerbock kritisiert russisches Urteil gegen US-Reporter

Berlin: Die Verurteilung des US-Reporters Evan Gershkovich in Russland ist in Deutschland auf scharfe Kritik gestoßen. Außenministerin Baerbock sprach von einem politisch motivierten Urteil. Auf der Plattform X schrieb Baerbock wörtlich: "Journalismus ist kein Verbrechen und die Wahrheit lässt sich nicht wegsperren." Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisierte eine - so wörtlich - inakzeptable staatliche Geiselnahme. Ein Gericht im russischen Jekaterinburg hatte Gershkovich wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt. Der Journalist und dessen Arbeitgeber, das "Wall Street Journal", haben den Vorwurf zurückgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 20:00 Uhr