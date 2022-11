Baerbock kritisiert "brutale Gewalt" im Iran

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Außenministerin Baerbock hat das gewaltsame Vorgehen gegen Protestierende im Iran erneut scharf kritisiert. Vor Beginn des Außenministertreffens der G7-Staaten in Münster in Nordrhein-Westfalen sprach Baerbock von brutaler Gewalt des Regimes gegen seine eigenen Bürger. Vorher hatte das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürger aufgefordert, den Iran zu verlassen. Es bestehe die konkrete Gefahr willkürlicher Festnahmen und langen Haftstrafen, heißt es in den verschärften Reisehinweisen des Außenamts. Die deutsche Botschaft in Teheran setze ihre Arbeit aber unverändert fort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 23:00 Uhr