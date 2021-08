Baerbock kritisiert Afghanistan-Politik der Bundesregierung

Nachrichtenarchiv - 23.08.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat die Afghanistan-Politik der Bundesregierung kritisiert. Die Große Koalition habe sich zu spät und zu zögerlich für die sogenannten Ortskräfte eingesetzt, so Baerbock in der ARD. Sie warf der Regierung vor, in ihren Berichten die Lage in Afghanistan beschönigt zu haben, um weiter Menschen dorthin abschieben zu können. Die Grünen-Politikerin forderte, ein Untersuchungsausschuss müsse nun klären, welche Fehler gemacht worden seien. Außerdem sprach sie sich für eine Afghanistan-Konferenz aus, an der unter anderem Russland, China und die Nachbarstaaten Afghanistans teilnehmen sollten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.08.2021 23:15 Uhr