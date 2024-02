Baerbock kehrt aus der Ukraine zurück

Berlin: Außenministerin Baerbock ist zurück aus der Ukraine. Sie ist am späten Abend in Berlin gelandet. Baerbock musste ihren Besuch vorzeitig abbrechen. Sicherheitskräfte hatten während eines Ortstermins bei Mykolajew eine russische Aufklärungsdrohne am Himmel entdeckt, die offenbar die Fahrzeugkolonne und die Außenministerin ausgespäht hatte. Als die gepanzerte Kolonne die Stadt verließ, sei die russische Drohne der Kolonne weiter gefolgt. Kurz darauf gab es in Mykolajew Luftalarm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 01:00 Uhr