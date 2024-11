Baerbock ist zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine eingetroffen

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Nach ihrer Ankunft in Kiew sicherte sie der Ukraine weitere Unterstützung zu. Mit Blick auf den bevorstehenden dritten Kriegswinter sagte Baerbock, Deutschland stehe gemeinsam mit vielen Partnern weltweit felsenfest an der Seite der Ukraine. Man werde die Menschen so lange unterstützen, wie es nötig sei. Sie würdigte die Widerstandskraft der Bürger: Der russische Präsident Putin wolle die Menschen brechen, so die Ministerin, dieser Brutalität setze man Menschlichkeit entgegen. In Kiew will sich Baerbock unter anderem mit ihrem ukrainischen Amtskollegen treffen. Im Anschluss ist ein Gespräch mit Präsident Selenskyj geplant.

