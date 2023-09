Baerbock ist in die Ukraine gereist und verspricht weitere Unterstützung

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock ist zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. Die Grünen-Politikerin fuhr in der Nacht mit einem Sonderzug von Polen nach Kiew. Gleich nach der Ankunft betonte Baerbock, die Ukraine könne sich auf Deutschland verlassen; man werde angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur und Energieversorgung das Energienetz mit der Ukraine noch engmaschiger knüpfen. Auch werde man dem Land auf seinem Weg in die Europäische Union entschlossen unter die Arme greifen. Seit Juni 2022 hat die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Weiter betonte Bearbock.

