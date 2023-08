Dubai: Außenministerin Baerbock ist auf dem Rückweg nach Berlin. Sie hob am Mittag zusammen mit einem Teil ihrer Delegation in einer Linienmaschine vom Flughafen Dubai ab. Ihre geplante Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi war an technischen Problemen der Regierungsmaschine gescheitert. Die Flügelklappen ließen sich nicht einfahren. Zwei Versuche, nach einem Zwischenstopp in Abu Dhabi nach Canberra weiterzufliegen, mussten abgebrochen werden. Das hat jetzt ein Nachspiel. Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte, werden zwei Flugzeuge vom Typ A340 vorzeitig ausgemustert. Baerbock schrieb in den sozialen Medien, der Abbruch der Reise sei sehr ärgerlich, aber ein Weiterflug ohne die defekte Maschine sei aus logistischen Gründen nicht möglich gewesen. Den Besuch will sie aber nachholen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 16:00 Uhr