Baerbock: Israel muss humanitäre Zusagen in Gaza einlösen

Berlin: Außenministerin Baerbock hat Israel aufgefordert, mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Israel habe zwar das Recht auf Selbstverteidigung, gleichzeitig müsse aber das humanitäre Völkerrecht beachtet werden, sagte die Grünen-Politikerin. Noch nie sei so wenig Hilfe nach Gaza gekommen wie aktuell. Weite Teile Gazas seien ein absolutes Trümmerfeld. Ein Großteil der über zwei Millionen Menschen leide an akuter Mangelernährung. Mit Blick auf den anstehenden Winter verlangte Baerbock einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 09:45 Uhr