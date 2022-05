Baerbock informiert sich in Butscha über die Lage

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Außenministerin Baerbock ist als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Zunächst war die Grünenpolitikerin in Butscha. Dort waren nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Die Ministerin wurde von der ukrainischen Generalstaatsanwältin Wenediktowa begleitet. Im Tagesverlauf wird Baerbock auch ihren Amtskollegen Kuleba treffen. Außerdem will die Ministerin die seit Mitte Februar geschlossene deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnen. - Ukrainischen Angaben zufolge wurden in der Stadt Isjum in der Region Charkiw die Leichen von 44 Menschen entdeckt. Der Gouverneur der Region sagte, das fünfstöckige Gebäude sei von Russland zerstört worden, während sich Zivilisten darin aufgehalten hätten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 12:00 Uhr