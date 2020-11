Baerbock: Grüne müssen stärker für Umweltschutz einstehen

Nachrichtenarchiv - 20.11.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen haben am Nachmittag mit ihrem dreitägigen, digitalen Bundesparteitag begonnen. Dabei wollen sie sich ein neues Grundsatzprogramm geben. Unter dem Motto "Veränderung schafft Halt" tritt die Partei für konsequenten Klimaschutz, aber auch für mehr soziale Gerechtigkeit ein. Die Co-Vorsitzende Baerbock rief vor wenigen Minuten in ihrer Rede eindringlich zu mehr Umweltschutz auf. Sie verwies auf die Brandkatastrophen in diesem Jahr wie etwa in Kalifornien. Ein Wandel ist ihrer Ansicht nach machbar, man müsse aber damit beginnen, so Baerbock. Mit dem neuen Programm wollen sich die Grünen, die nach wie vor im Umfragehoch sind, für die Bundestagswahl im kommenden Jahr rüsten. Personelle Entscheidungen, etwa zur Kanzlerkandidatur, fallen noch nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.11.2020 19:45 Uhr