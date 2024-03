Baerbock führt neue Krisengespräche in Nahost

Kairo: Bundesaußenministerin Baerbock trifft sich heute in Ägypten mit ihrem Amtskollegen Schukri, um auszuloten, wie die Kämpfe im Gaza-Streifen beendet und die israelischen Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas befreit werden können. Anschließend reist Baerbock weiter nach Israel und ins palästinensische Westjordanland. Zuletzt hatten die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe im Gaza-Streifen verstärkt. Gestern bombardierten Kampfjets Ziele nahe des Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt; auch zwei Kliniken in Chan Junis sind nach palästinensischen Angaben gestürmt worden. Am Abend soll es zudem einen Luftangriff auf die Stadt Deir al-Balah gegeben haben, bei dem zehn Mitglieder einer Familie getötet worden sein sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 06:00 Uhr