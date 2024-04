Baerbock fordert weitere Patriot-Systeme für die Ukraine

Luxemburg: Bundesaußenministerin Baerbock hat an die EU-Mitglieder appelliert, der Ukraine weitere Patriot-Systeme zu liefern. Es sei zentral, dass alle gemeinsam die Kräfte genau in diesem Bereich bündeln, sagte sie vor dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Baerbock begrüßte zudem die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses über neue Militärhilfen für die Ukraine. Das sei ein wichtiger Moment für die Sicherung der europäischen Friedensordnung. Die EU-Außenminister beraten bei ihrem Treffen in Luxemburg über weitere Hilfen für die Ukraine, aber auch über neue Sanktionen gegen den Iran. Baerbock sagte dazu, die EU müsse alle Mittel nutzen, die man habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 12:00 Uhr